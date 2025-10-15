CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler NBA Malcolm Brogdon basketbolu bıraktı!

NBA’de dokuz sezon boyunca forma giyen Malcolm Brogdon, 32 yaşında basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 2017’de Yılın Çaylağı, 2023’te ise Yılın Altıncı Adamı ödüllerini kazanan Brogdon, emeklilik kararını kendi isteğiyle aldığını belirtti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 23:20
New York Knicks guardı Malcolm Brogdon, dokuz NBA sezonunun ardından basketbolu bırakma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon Washington Wizards formasıyla yalnızca 24 maçta görev yapan Brogdon, 12.7 sayı, 3.1 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalamıştı. ESPN'de yer alan habere göre, Knicks'in sezon öncesi kadrosunda yer alması beklenen tecrübeli oyuncu bir süredir emekliliği düşünüyordu ve kararını çarşamba günü kulüp yetkililerine bildirdi.

32 yaşındaki Brogdon yaptığı açıklamada, "Bugün basketbol kariyerimden resmi olarak çekilme sürecimi başlatıyorum. Zihnimi, bedenimi ve ruhumu yıllarca bu oyuna adadım. Bu noktaya gelmek için birçok fedakârlık yaptım ama aynı zamanda birçok ödül de kazandım. Artık kariyerimin meyvelerini ailem ve dostlarımla birlikte toplama vakti geldi. Yolculuğumda yeri olan herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

2016 NBA Draftı'nda 36. sıradan seçilen Brogdon, 2017 yılında Milwaukee Bucks formasıyla "Yılın Çaylağı", 2022-23 sezonunda Boston Celtics formasıyla "Yılın Altıncı Adamı" ödüllerine layık görüldü. Bu iki ödülü kariyerinde kazanan yalnızca iki oyuncudan biri olarak Mike Miller'la birlikte tarihe geçti.

2022-24 sezonları arasında üçlük yüzdesinde %43'lük oran yakalayarak ligin en iyi dördüncü ismi olan Brogdon, geçen sezon bu istatistiği %29'a kadar düşürdü.

Dokuz sezonluk NBA kariyerinde Brogdon; Wizards, Trail Blazers, Celtics, Pacers ve Bucks formalarıyla 29.1 dakika ortalama süre alırken, 15.3 sayı, 4.7 asist ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

