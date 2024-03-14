Haberler NBA NBA'de Denver Nuggets Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti

NBA'de Denver Nuggets Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 100-88 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 10:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Denver Nuggets Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti

NBA'e 9 maçla devam edildi. Heat'e konuk olan Nuggets, Michael Porter Jr'ın 25 sayı, 7 ribaunt, Aaron Gordon'ın 16 sayı, 8 ribaunt ve Nikola Jokic'in 12 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı. Üst üste 4, bu sezon 46. maçını kazanan Nuggets, Batı Konferansı'nda zirveye yerleşti.

Peş peşe 4 olmak üzere 30. mağlubiyetini yaşayan Heat'te ise Bam Adebayo 17 sayı, 13 ribaunt, Jimmy Butler 15 ve Terry Rozier 14 sayı üretti.

BULLS'TA DEMAR DEROZAN'DAN 46 SAYI

Chicago Bulls, Indiana Pacers deplasmanında uzatmaya giden maçı 132-129 kazandı.

Bu sezon 32. galibiyetini elde eden Bulls'ta DeMar DeRozan 46 sayı, 9 ribaunt ve Alex Caruso 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı. Bulls'ta yaklaşık 13 dakika sahada kalan milli basketbolcu Onuralp Bitim ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

Pacers'ta Myles Turner'ın 27 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Haliburton'ın 17 sayı, 14 asist ve Pascal Siakam'ın 17 sayı, 9 ribauntluk katkısı, sezonun 30. yenilgisini önleyemedi.

MICIC'TEN 25 SAYI

Charlotte Hornets, eski Anadolu Efesli basketbolcu Vasilije Micic'in 25 sayı, 8 asistle oynadığı mücadelede Memphis Grizzlies'i 110-98'lik skorla geçti.

Konuk takım Hornets'ta NBA kariyer sayı rekoru kıran Micic'in yanı sıra Miles Bridges 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.

Sezonun 44. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te GG Jackson 26 ve Luke Kennard 17 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 114-106

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 113-104

Miami Heat-Denver Nuggets: 88-100

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 129-132 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 95-116

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 98-110

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 109-99

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 120-107

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 106-102

DİĞER
Fenerbahçe Saint Gilloise maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Saint Gilloise canlı izle
Bu paralar buzdağının görünen yüzü! İşte CHP'nin şaibeli para skandalının kilit isimleri...
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var"
G.Saray'da flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Minnesota inanılmazı başardı!
Alperen’den müjdeli haber
AFAD, Kandilli son depremler listesi (14 Mart 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 Mart rakamları
Namaz vakitleri İstanbul | 14 Mart Perşembe
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da iki isim beklemede! Sözleşmeleri... Kartal'da iki isim beklemede! Sözleşmeleri... 10:50
G.Saray'da 4 futbolcu ön plana çıktı! G.Saray'da 4 futbolcu ön plana çıktı! 10:24
Denver Nuggets Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti Denver Nuggets Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti 10:18
Anadolu Efes Fransa deplasmanında! Anadolu Efes Fransa deplasmanında! 10:05
Fenerbahçe - Saint Gilloise maçı ne zaman? Fenerbahçe - Saint Gilloise maçı ne zaman? 10:00
F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Ünlü futbolcu tutuklandı F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Ünlü futbolcu tutuklandı 09:47
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var" Çarpıcı yorum! "G.Saray'ın iki büyük avantajı var" 09:43
Beşiktaş'ta Santos tartışması! Beşiktaş'ta Santos tartışması! 09:41
30. hafta başlıyor! İşte maç programı 30. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:35
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! Beşiktaş'tan flaş Aboubakar kararı! 09:31
Empoli - Bologna maçı ne zaman? Empoli - Bologna maçı ne zaman? 09:15
Toulouse - Lyon maçı ne zaman? Toulouse - Lyon maçı ne zaman? 09:11