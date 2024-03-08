Haberler NBA Dallas Mavericks - Miami Heat: 114-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Dallas Mavericks - Miami Heat: 114-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Dallas Mavericks sahasında Miami Heat'i 114-108 mağlup etti. Luka Doncic 35 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle üst üste beşinci kez "triple-double" performansına ulaştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 10:23
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Dallas Mavericks - Miami Heat: 114-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Miami Heat'i 114-108 yendi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Sloven yıldızı Luka Doncic'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle üst üste beşinci kez "triple-double" istatistiklerine ulaştığı maçta Mavericks, rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 35. galibiyetini elde etti.

Mavericks'te Kyrie Irving 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Dante Exum 13, Daniel Gafford 12 sayıyla oynadı. Terry Rozier'in 27 sayı, 11 asistle "double-double" yaptığı Heat'te, Duncan Robinson 19, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 14'er sayı kaydetti.

ONURALP BİTİMLİ BULLS DEPLASMANDA WARRIORS'U DEVİRDİ

Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, deplasmanda Golden State Warriors'ı 125-122 mağlup etti. 17 dakika süre alan milli basketbolcu, 6 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla oynadı. Bulls'ta DeMar DeRozan 33 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Nikola Vucevic 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Coby White 20 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Warriors'ta ise Draymond Green'in 11 sayı, 10 ribaunt, 12 asistlik "triple-double"ı, Jonathan Kuminga'nın 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Klay Thompson 25 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 111-113

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 118-112

Dallas Mavericks-Miami Heat: 114-108

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 120-113

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 131-129

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 122-125

Denver Nuggets-Boston Celtics: 115-109

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