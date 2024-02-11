Haberler NBA Golden State Warriors - Phoenix Suns: 113-112 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Golden State Warriors - Phoenix Suns: 113-112 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı son saniyede bulduğu basketle 113-112 mağlup etti. Son saniye üçlüğü atan Curry 30 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Golden State Warriors - Phoenix Suns: 113-112 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 113-112 mağlup etti. NBA'e 11 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti, bitime 0.7 saniye kala attığı üçlükle Stephen Curry getirdi.

Curry'nin 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jonathan Kuminga 21 sayı, 5 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.

Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.

MICIC HORNETS KARİYERİNE 18 SAYIYLA BAŞLADI

Oklahoma City Thunder'dan takasla Charlotte Hornets'a giden Vasilije Micic, takımının Memphis Grizzlies'ı 115-106 yendiği maçta 18 sayı, 9 asist kaydetti. Hornets'ta Miles Bridges 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Brandon Miller 18 sayı, 6 ribaunt, Grant Williams 15 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Grizzlies'ta Jaren Jackson 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, GG Jackson 16 sayı, Vince Williams 14 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 146-111

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 112-106

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 123-103

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 113-119

Orlando Magic-Chicago Bulls: 114-108 (uzatmada)

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 115-106

New York Knicks-Indiana Pacers: 111-125

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 95-119

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 122-113

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 84-93

DİĞER
Son dakika haberleri: Sacha Boey Almanya’da kariyerinin şokunu yaşadı! Thomas Tuchel büyük tepki çekti: Bayern Münih’te ilk kez…
CHP'deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel 'kırmızı çizgi'yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Çakar'dan flaş hakem yorumu!
G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Asla takım oyuncusu değil"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lakers Pelicans karşısında zorlanmadı
Nuggets yıldızlarıyla Lakers'ı devirdi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 11 Şubat rakamları
Dolar ne kadar? Canlı Döviz Kuru takibi
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de büyük alarm! F.Bahçe'de büyük alarm! 10:22
Warriors son saniye üçlüğü ile kazandı! Warriors son saniye üçlüğü ile kazandı! 10:19
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı hangi kanalda? 10:14
Çakar'dan flaş hakem yorumu! Çakar'dan flaş hakem yorumu! 10:13
G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Asla takım oyuncusu değil" G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Asla takım oyuncusu değil" 09:11
Bugün kimin maçı var 11 Şubat? Bugün kimin maçı var 11 Şubat? 07:30
Daha Eski
Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! 01:10
Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı! 01:09
Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! 01:05
Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe! 01:04
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! 00:57
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'ye yetmedi! 00:57