NBA yönetimi Draymond Green'in ceazını açıkladı

NBA'de karıştığı skandal olaylarla gündemden düşmeyen Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Draymond Green geçtiğimiz maçta rakibi Jusuf Nurkic'e yumruk atmıştı.

Attığı yumruğun ardından NBA yönetimi Draymond Green'in cezasını açıkladı.

Tecrübeli basketbolcunun tekrar eden sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. NBA yönetimi yaptığı açıklamada Draymond Green'in sahalara dönmeden önce belirli koşulları yerine getirmesi gerektiğini de belirtti.

DANIŞMANLIK ALMASI GÜNDEMDE

Adrian Wojnarowski'ye göre NBA yönetimi Draymond Green'in danışmanlık desteği almasını istiyor. Draymond Green'in menajeri Rich Paul ve Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr. bir araya gelerek Green'in alacağı desteği de konuşacaklar.

BU SEZON ALDIĞI 3. CEZA

Bu ceza yuıldız basketbolcu Draymond Green'in bu sezon aldığı 3. ceza oldu.

Draymond Green ilk olarak Cleveland Cavaliers karşısında aldığı iki teknik faulle oyundan ihraç edilmişti. Parkelere geri dönen yıldız daha sonrasında Rudy Gobert'i boğmaya çalıştığı için 5 maç ceza aldı. Green, son olarak Warriors-Suns maçında Jusuf Nurkic'e yumruk attı.