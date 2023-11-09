Haberler NBA Alperen Şengün atıyor Houston Rockets kazanmaya devam ediyor! 128-94

Alperen Şengün atıyor Houston Rockets kazanmaya devam ediyor! 128-94

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 128-94 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 10:18 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 10:19
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Alperen Şengün atıyor Houston Rockets kazanmaya devam ediyor! 128-94

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 128-94 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Rockets, Lakers'ı 34 sayı farkla yendi.

Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ile oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 28 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.

JOKIC'EN 35 SAYI!

Denver Nuggets, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-105 yendi. Nikola Jokic, Golden State Warriors karşısında kaydettiği 35 sayı ve 13 ribaunt ile takımını sırtladı.

Böylece, son şampiyon Nuggets, bu sezon 8. maçında 7. galibiyetini aldı.

Golden State Warriors'ta, Stephen Curry'nin 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

EMBIID'TEN DOUBLE-DOUBLE

Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 106-103 mağlup ederek 7. maçında 6. galibiyetini aldı.

76ers'ta Joel Embiid, 27 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparken Celtics'te Kristaps Porzingis'in 29 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçta 3 dakika süre alırken skora katkı veremedi.

RANDLE PARLADI

New York Knicks, konuk ettiği San Antonio Spurs'ı 126-105 yendi. Üst üste ikinci maçını kazanan Knicks'te Jalen Brunson 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken RJ Barrett ise 24 sayı kaydetti.

Knicks'te Julius Randle ise 23 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ise 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist kaydetti.

DİĞER SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 116-132

Indiana Pacers-Utah Jazz: 134-118

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 106-103

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-93

New York Knicks-San Antonio Spurs: 126-105

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 115-116 (uzatmada)

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 128-94

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 102-108

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 120-118

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 122-101

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 128-120

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 116-127

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 108-105

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 121-118 (uzatmada)

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