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Houston Rockets-Golden State Warriors: 95-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets'ın Golden State Warriors'a 106-95 yenildiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:10
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Houston Rockets-Golden State Warriors: 95-106 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayısına rağmen Golden State Warriors'a 106-95 yenildi. NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Warriors, üçüncü maçında ikinci galibiyetine, deplasmanda Rockets'ı 11 sayı farkla yenerek ulaştı.

Warriors'ta Stephen Curry 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Klay Thompson 19 sayı ve 4 ribaunt, Gary Payton 15 sayı ve 4 ribaunt, Andrew Wiggins 13 sayıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon üç maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Rockets'ta Jalen Green 21 sayı ve 9 ribaunt, Alperen Şengün 19 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Jabari Smith 14 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Dillon Brooks 12 sayı ve 4 ribaunt üretti.

UZATMAYA GİDEN MAÇTA KINGS LAKERS'I YENDİ

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 115-115 eşitlikle sona eren mücadelede, Sacramento Kings, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 132-127 yendi. Üçüncü maçında ikinci kez kazanan Kings'te De'Aaron Fox 37 sayı, 8 asist, 4 ribaunt, Malik Monk 22 sayı, Keegan Murray 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Domantas Sabonis 12 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, Kevin Huerter 12 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Sasha Vezenkov 11 sayı, 4 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Üçüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini alan Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 16 ribaunt, 3 blok, LeBron James 27 sayı, 15 ribaunt, 8 asist, Taurean Prince 20 sayı, D'Angelo Russell 17 sayı, 9 asistle mücadele etti.

CEDİ OSMAN'DAN 12 SAYI

Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, Los Angeles Clippers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından San Antonio Spurs'ü 123-83'lük skorla geçti. Clippers'ta Kawhi Leonard 21 sayı ve 4 asist, Paul George 19 sayı, 5'er asist ve top çalma, 4 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı ve 8 ribaunt, Ivica Zubac 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı. Spurs'ün en skorerleri, 14 sayıyla Devin Vassell, 12 sayıyla Cedi Osman ve 11 sayıyla Victor Wembanyama oldu.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 95-128

Houston Rockets-Golden State Warriors: 95-106

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 110-127

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 126-98

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 132-127 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 123-83

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