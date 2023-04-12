NBA'de Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara kaldı

NBA'e 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. bitiren Los Angeles Lakers ile 8. sırada tamamlayan Minnesota Timberwolves, play-in maçında karşılaştı.

Ev sahibi Lakers'ın uzatmada 108-102 kazandığı mücadelede LeBron James, 30 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle ön plana çıktı. Anthony Davis 24 sayı, 15 ribaunt ve Dennis Schröder 21 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve Mike Conley'nin 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla rakibini eleyerek Batı Konferansı 7'ncisi olan Lakers, play-off ilk turunda normal sezonu ikinci basamakta bitiren Memphis Grizzlies ile eşleşti. Timberwolves ise 8. sıradan play-off'a girebilmek için New Orleans Pelicans ile Oklahoma City Thunder arasındaki play-in maçının kazananı ile karşılaşacak.

HAWKS, HEAT'İ GEÇTİ

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada noktalayan Miami Heat ile 8. basamakta tamamlayan Atlanta Hawks, play-in mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 116-105 galip ayrılan konuk ekip Hawks'ta Trae Young, 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Dejounte Murray 18 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Saddiq Bey 17 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Heat'te Kyle Lowry'nin 33 sayı, 5 asist, Tyler Herro'nun 26 sayı, 6 ribaunt ve Jimmy Butler'ın 21 sayı, 9 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Rakibini eleyerek Doğu Konferansı 7'nciliğini elde eden Hawks, play-off ilk turunda normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics'in rakibi oldu. Heat ise 8. sıradan play-off'a katılabilmek için Toronto Raptors-Chicago Bulls eşleşmesinin galibiyle play-in maçına çıkacak.