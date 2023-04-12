Haberler NBA NBA'de Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara kaldı

NBA'de Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara kaldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-in maçlarını kazanan Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks, konferanslarında 7. olarak play-off'a yükseldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:59
NBA'de Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara kaldı

NBA'e 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. bitiren Los Angeles Lakers ile 8. sırada tamamlayan Minnesota Timberwolves, play-in maçında karşılaştı.

Ev sahibi Lakers'ın uzatmada 108-102 kazandığı mücadelede LeBron James, 30 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle ön plana çıktı. Anthony Davis 24 sayı, 15 ribaunt ve Dennis Schröder 21 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ve Mike Conley'nin 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla rakibini eleyerek Batı Konferansı 7'ncisi olan Lakers, play-off ilk turunda normal sezonu ikinci basamakta bitiren Memphis Grizzlies ile eşleşti. Timberwolves ise 8. sıradan play-off'a girebilmek için New Orleans Pelicans ile Oklahoma City Thunder arasındaki play-in maçının kazananı ile karşılaşacak.

HAWKS, HEAT'İ GEÇTİ

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada noktalayan Miami Heat ile 8. basamakta tamamlayan Atlanta Hawks, play-in mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 116-105 galip ayrılan konuk ekip Hawks'ta Trae Young, 25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Dejounte Murray 18 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Saddiq Bey 17 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Heat'te Kyle Lowry'nin 33 sayı, 5 asist, Tyler Herro'nun 26 sayı, 6 ribaunt ve Jimmy Butler'ın 21 sayı, 9 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Rakibini eleyerek Doğu Konferansı 7'nciliğini elde eden Hawks, play-off ilk turunda normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics'in rakibi oldu. Heat ise 8. sıradan play-off'a katılabilmek için Toronto Raptors-Chicago Bulls eşleşmesinin galibiyle play-in maçına çıkacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Seren Serengil ile Mustafa Rahman Tohma ayrıldı! Seren Serengil ihanete mi uğradı?
Yasemin Kozanoğlu'dan son halini eleştirenlere yanıt "Aptalca! Sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi..." Bir dönemin olay kadını Yasemin...
O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda ve Zajc'ın yedek kalma sebebi
G.Saray'dan dev transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar dev fiyata satıldı
NBA'de play-off heyecanı başlıyor!
Tarım Kredi Marketi'nde yeni indirimler!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TOKİ indirim kampanyası nedir, kimler başvurabilir 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! Okan Buruk Kayserispor maçı 11'ini belirledi! 13:42
Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar dev fiyata satıldı Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği ayakkabılar dev fiyata satıldı 13:05
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! İşte maç programı Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! İşte maç programı 12:59
THY EuroLeague'de normal sezon sona eriyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de normal sezon sona eriyor! İşte maç programı 12:56
Lakers ve Hawks play-off'lara kaldı Lakers ve Hawks play-off'lara kaldı 12:53
F.Bahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında F.Bahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında 12:48
Daha Eski
O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda ve Zajc'ın yedek kalma sebebi O gerçek ortaya çıktı! İşte Arda ve Zajc'ın yedek kalma sebebi 12:40
Marc Marquez Amerika Grand Prix'sinde yer almayacak Marc Marquez Amerika Grand Prix'sinde yer almayacak 12:39
Şenol Güneş'ten Redmond kararı! Şenol Güneş'ten Redmond kararı! 12:13
Beşiktaş - A. Madrid maçı saat kaçta? Beşiktaş - A. Madrid maçı saat kaçta? 12:08
Timur'dan F.Bahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..." Timur'dan F.Bahçe'ye sert yanıt! "Mertliklere alışkın olmadıkları için..." 12:04
Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor 11:40