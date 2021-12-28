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NBA'de Charlotte Hornets Alperen Şengünlü Houston Rockets'ı devirdi!

Son dakika spor haberi: NBA'de heyecan devam ediyor. Charlotte Hornets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 123-99 yendi. Ev sahibi Hornets'ta Kelly Oubre Jr 18, Jalen McDaniels ve LaMelo Ball 16'şar sayı kaydetti. Alperen Şengün ise 21 dakika 10 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 blokla tamamladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:55
NBA'de Charlotte Hornets Alperen Şengünlü Houston Rockets'ı devirdi!

NBA'de Charlotte Hornets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 123-99 yendi.

Hornets, Terry Rozier'nin 27 sayı, 5 asist, 4 ribauntla öne çıktığı maçta Rockets'ı yenerek 18. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi Hornets'ta Kelly Oubre Jr 18, Jalen McDaniels ve LaMelo Ball 16'şar sayı kaydetti.

Üst üste 4. olmak üzere 24. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Trevelin Queen 17 sayı, 6 ribaunt, Christian Wood 16 sayı, 9 ribaunt, Eric Gordon 16 sayı, 3 asistle oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakika 10 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 blokla tamamladı.

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