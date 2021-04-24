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Son dakika spor haberi: 'in yıldızı Müslüman olduğunu açıkladı

Son dakika spor haberleri... takımlarından 'te forma giyen , 'i yendikleri maçın ardından Müslüman olduğunu ve oruç tuttuğunu açıkladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:37
Son dakika spor haberi: NBA'in yıldızı Kyrie Irving Müslüman olduğunu açıkladı

ekiplerinden forması giyen , 'i 109-104 mağlup ettikleri müsabaka sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müslüman olduğunu doğrulayan yıldız sporcu, oruç tutuğunu da sözlerine ekledi ve şöyle konuştu:

Bunun anlamı; kendimi Allah'ın hizmetine adamak. Bu toplumun bir parçası olduğum ve iyi şeyler yaptığım için çok mutluyum. Eğer Müslümanlık hakkında bir şeyler biliyorsanız, orucun da bunun bir parçası olduğunu bilirsiniz. Kendimi gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum.

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