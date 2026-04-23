Galatasaray'a bir Nijeryalı golcü daha! 19'luk yıldız Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda Mauro Icardi ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Arjantinli yıldızın alternatifini buldu. Sarı-kırmızılıların kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren genç forvetle ilgilendiği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 11:51
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, kupaya veda etti.
Trendyol Süper Lig'de sezonun son 4 haftasına 4 puanlık avantajla giren sarı-kırmızılılar, üst üste 4. şampiyonluğu elde etmenin hesaplarını yapıyor.
Öte yandan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin Al-Ittihad forması giyen Nijeryalı golcü George Ilenikhena'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Transferfeed'de yer alan habere göre Cimbom, potansiyeline inandığı 19 yaşındaki golcüyü kadrosuna katarak forvet rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.
Haberde Galatasaray yönetiminin ilk etapta oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Al-Ittihad sıcak bakması halinde bonservisiyle de transfer edilebileceği aktarıldı.
Ocak transfer döneminde 33 milyon Euro bedelle AS Monaco'dan Suudi ekibine transfer olan Ilenikhena, Al-Ittihad formasıyla yalnızca 5 maçta 156 dakika süre aldı ve gol katkısı sağlayamadı.
Suudi Arabistan'da yeterli süre alamayan, aldığı sürelerde de etkili olamayan genç futbolcunun ayrılığına Al-Ittihad cephesinin sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro piyasa değeri bulunan George Ilenikhena'nın, sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.