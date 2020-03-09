Washington Wizards 89 - 100 Miami Heat | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler NBA Draftsız geldi ama NBA rekoru kırdı!

89 - 100 | MAÇ SONUCU

Washington Wizards 89 - 100 Miami Heat | MAÇ SONUCU

guardı , tarihinde son üç maçın her birinde 7 ve fazlası üçlük isabeti bulan ilk draft edilmemiş oyuncu ünvanını kaptı!

'ın deplasmanda 'ı 100-89 yendiği maçta parlayan draftsız yıldız Duncan Robinson, tarihinde son üç maçın her birinde 7 ve fazlası üçlük isabeti bulan ilk draft edilmemiş oyuncu oldu ve rekor kırdı!

  1. 09.03.2020
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