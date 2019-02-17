NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star 2019 rekor gecesi...

Basketbolseverler, NBA yıldızlarının parkeye çıktığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmalarının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı buldu. Şimdi nefesler All-Star karşılaşması için tutuldu. Peki maç ne zaman, hangi nalada? İşte yanıtı...



68. NBA All Star maçı S Sports ve NBA TV'de yayınlanacak. Karşılaşmanın tarihi ise 18 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00...

JAMES'İN REKOR GECESİ

Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Sahaya 15. kez ilk 5'te çıkacak James, Kobe Bryant'a ait All-Star maçı rekorunu egale edecek.

KONSER ŞÖLENİ...

James ve Giannis'in takımları, birer hayır kurumu için mücadele edecek. Kazanan takımın temsil ettiği kuruma, 350 bin, kaybedeninkine ise 150 bin dolar bağışlanacağı maçın devre arasında ABD'li rap şarkıcısı J. Cole konser verecek.

LEBRON JAMES'İN İLK 5'İ:

Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics) ve Kawhi Leonard (Toronto Raptors) parkeye çıkacak.

YEDEKLER:

LeBron'un takımının yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards) ve Dwyane Wade (Miami Heat) yer alacak.

ANTETOKOUNPO'NUN İLK 5'İ:

Milwaukee Bucks Başantrenörü Mike Budenholzer'ın yöneteceği Giannis'in takımının ilk 5'inde, Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) mücadele edecek.

YEDEKLER:

Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Dirk Nowitzki'den (Dallas Mavericks) oluşacak.