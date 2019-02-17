NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star 2019 rekor gecesi...
17 Şubat 2019, Pazar
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maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star 2019 rekor gecesi...

NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star 2019 rekor gecesi...

2019 etkinlikleri, 68. defa düzenlenecek All-Star maçıyla sona erecek. Geçen yıl formatı değişen gösteri karşılaşmasıyla sona erecek dev heyecan için nefesler tutuldu. Rekorların da egale edileceği gece nefesleri kesecek. Peki, All-Star maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Basketbolseverler, yıldızlarının parkeye çıktığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmalarının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı buldu. Şimdi nefesler All-Star karşılaşması için tutuldu. Peki maç ne zaman, hangi nalada? İşte yanıtı...

68. NBA maçı S Sports ve NBA TV'de yayınlanacak. Karşılaşmanın tarihi ise 18 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00...

JAMES'İN REKOR GECESİ

Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James () ile Giannis Antetokounmpo'nun () oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Sahaya 15. kez ilk 5'te çıkacak James, 'a ait All-Star maçı rekorunu egale edecek.

KONSER ŞÖLENİ...

James ve Giannis'in takımları, birer hayır kurumu için mücadele edecek. Kazanan takımın temsil ettiği kuruma, 350 bin, kaybedeninkine ise 150 bin dolar bağışlanacağı maçın devre arasında ABD'li rap şarkıcısı J. Cole konser verecek.

LEBRON JAMES'İN İLK 5'İ:

Başantrenörü Michael Malone'un çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde, (), James Harden (), () ve Kawhi Leonard () parkeye çıkacak.

YEDEKLER:

LeBron'un takımının yedeklerinde Anthony Davis (), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (), Karl-Anthony Towns (), Bradley Beal () ve Dwyane Wade (Miami Heat) yer alacak.

ANTETOKOUNPO'NUN İLK 5'İ:

Milwaukee Bucks Başantrenörü Mike Budenholzer'ın yöneteceği Giannis'in takımının ilk 5'inde, Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George () ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) mücadele edecek.

YEDEKLER:

Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Dirk Nowitzki'den (Dallas Mavericks) oluşacak.

  1. 17.2.2019 10:05
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