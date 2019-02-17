NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star 2019 rekor gecesi...

NBA All Star 2019 etkinlikleri, 68. defa düzenlenecek All-Star maçıyla sona erecek. Geçen yıl formatı değişen gösteri karşılaşmasıyla sona erecek dev heyecan için nefesler tutuldu. Rekorların da egale edileceği gece nefesleri kesecek. Peki, All-Star maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...
Basketbolseverler, NBA yıldızlarının parkeye çıktığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmalarının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı buldu. Şimdi nefesler All-Star karşılaşması için tutuldu. Peki maç ne zaman, hangi nalada? İşte yanıtı...
68. NBA All Star maçı S Sports ve NBA TV'de yayınlanacak. Karşılaşmanın tarihi ise 18 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00...
JAMES'İN REKOR GECESİ
Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Sahaya 15. kez ilk 5'te çıkacak James, Kobe Bryant'a ait All-Star maçı rekorunu egale edecek.
KONSER ŞÖLENİ...
James ve Giannis'in takımları, birer hayır kurumu için mücadele edecek. Kazanan takımın temsil ettiği kuruma, 350 bin, kaybedeninkine ise 150 bin dolar bağışlanacağı maçın devre arasında ABD'li rap şarkıcısı J. Cole konser verecek.
LEBRON JAMES'İN İLK 5'İ:
Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics) ve Kawhi Leonard (Toronto Raptors) parkeye çıkacak.
YEDEKLER:
LeBron'un takımının yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards) ve Dwyane Wade (Miami Heat) yer alacak.
ANTETOKOUNPO'NUN İLK 5'İ:
Milwaukee Bucks Başantrenörü Mike Budenholzer'ın yöneteceği Giannis'in takımının ilk 5'inde, Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) mücadele edecek.
YEDEKLER:
Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Dirk Nowitzki'den (Dallas Mavericks) oluşacak.
- 17.2.2019 10:05
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda? NBA All Star 2019 rekor gecesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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