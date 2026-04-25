F1 Türkiye'de

Formula 1 yönetimi, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden F1 takvimine dahil edileceğini resmen duyurdu. İstanbul Park, yapılan yeni anlaşma kapsamında 2031 sezonu sonuna kadar Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan anlaşma doğrultusunda organizasyonun yerel sorumluluğunu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) üstlenecek. Yeni anlaşmanın 5 yıl süreyle geçerli olacağı açıklandı.

F1'İN EN GÖZDE PİSTİ

CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi bahçesindeki F1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda müjdeyi verdi. Programa; F1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2005'teki ilk yarış sadece tribünlerde 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu da kırmıştı. Efsanevi yarışlar, kırılması güç rekorlar, İstanbul Park'ı, F1'in en gözde pistlerinden biri olarak da hafızalara kazıdı" dedi.

SALGIN'DA F1'DEN VAZGEÇMEDİK

Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin iptal edildiği dönemde Formula 1'e kapıları açarak bu spor dalına verdikleri önemi gösterdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın dönemindeki yarışların sporseverler açısından bir başka anlamı da dönemin Mercedes pilotu Hamilton'un, Michael Schumacher'in 7 F1 şampiyonluğu rekorunu egale etmesiydi. Sonraki yıl aynı coşkuyu bu kez de seyircili şekilde yaşamış, çok çekişmeli bir yarışa tanıklık etmiştik" dedi.

İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bilhassa 8'inci virajıyla yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında da tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, son yıllarda bölgesinin 'istikrar adası' rolünü perçinlemesine ve elbette Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum. Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız."

9 KEZ F1'E EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F1'e 9 kez ev sahipliği yaptığımızın da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2005- 2011 yılları arasında 7 yarış, Kovid döneminde 2020 ve 2021'de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VİZYONU

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un vizyonunu öne çıkardı. İtalyan CEO, "Bugün bizler için çok güzel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanına vizyonu için teşekkür ediyoruz. Burada çok kendine özgü bir organizasyon düzenleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı sizin vizyonunuzla bu sporu buraya getirdik. Buraya geri geldiğimiz için çok mutluyuz. Sadece bu sporun değil, bu ülkenin, bu şehrin de tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

HEDİYE F1 DİREKSİYONU

Programda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stefano Domenicali'ye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Muhammed Ben Sulayem'e hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 2027 yılında gerçekleşecek F1 Türkiye GP'nin sembolik startı için butona bastı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, F1 direksiyonu hediye etti.

İSTANBUL PARK'IN ÖZELLİKLERİ

TASARIM: Hermann Tilke

KONUM: İstanbul, Tuzla (Tepeören).

PİST UZUNLUĞU: 5.338 metre.

VİRAJ SAYISI: 14 (6 sağ, 8 sol).

YÖN: Saat yönünün tersi.

GENİŞLİK: 14.5 – 21.5 metre.

MAKSİMUM EĞİM: %8.145.

EN YÜKSEK HIZ: F1 araçlarıyla yaklaşık 320-321 km/s.

SEYİRCİ KAPASİTESİ: Yaklaşık 130.000 - 150.000 kişi.

OTOPARK: 40.000 araç kapasitesi (14 bin kapalı, 26 bin açık). İKONİK BÖLÜM: Yüksek hız ve dayanıklılık gerektiren, dört apex noktalı 8. viraj.

TESİSLER: Modern pit kompleksi, sağlık merkezi, 4 helikopter sahası ve medya merkezi.

MİMARİ: Formula 1 pistlerinin tasarımcısı olarak bilinen Hermann Tilke'dir.

8. VİRAJ: Pistin en ikonik ve pilotları fiziksel olarak en çok zorlayan bölümü olarak bilinir.

ZEMİN YAPISI: İnişli çıkışlı (körüklü) yapısı nedeniyle "roller coaster" olarak da adlandırılır.

İŞLETME: Pistin işletme sorumluluğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) aittir.

BAKAN BAK'TAN F1 PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye GP'nin 2027 yılından itibaren Formula 1 takvimine ekleneceğinin resmen açıklanmasının ardından bir paylaşımda bulundu. Bakan Bak, Formula 1'de İstanbul Park'ın yer aldığı görüntüleri paylaştı.

ALONSO, SCHUMI VE VERSTAPPEN

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Schumacher, İstanbul Park'ta birincilik elde edemedi. 4 kez F1 şampiyonu Verstappen de Red Bull'la İstanbul'da 2020'de 6., 2021'de 2. sırayı aldı.

2020 ŞAMPİYONU LEWIS HAMILTON

B. Britanyalı Lewis Hamilton, Mercedes'le, İstanbul'da kazandığı 2020'deki yarışta şampiyonluğunu ilan etti. Kariyerinin 7. şampiyonluğunu alan Hamilton, Schumacher'in F1'in en çok şampiyonluk yaşayan pilotu rekoruna da ortak oldu.

BRİTANYA'DAN 3 ZAFER

İstanbul'da 2009, 2010 ve 2020'deki Büyük Britanyalı pilotlar kazandı. Brawn GP'den Button, 2009'da 1.26.24.848'le kazandı. Hamilton, McLaren- Mercedes'le 2010'da 1.28.47.620'yle, Mercedes ile İstanbul'da şampiyonluğunu ilan ettiği 2020'de de 1.42.19.313'le 1. oldu.

İLK YARIŞ RAIKKONEN'İN

İstanbul'daki ilk Formula 1 yarışında şampiyonluğa, Finlandiyalı pilot Kimi Raikkonen uzandı. O dönem McLaren- Mercedes takımı adına yarışan Kimi Raikkonen, 2005 yılındaki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

EN BAŞARILI FELIPE MASSA

Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 9 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl podyumun zirvesine çıktı. Massa, kariyerindeki ilk birinciliği de 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı.