Amerika GP’sinde pole pozisyonu Verstappen'in!

2025 Formula 1 sezonunun Amerika Grand Prix'si sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Austin pistinde gerçekleştirilen seans sonunda Red Bull'un Hollandalı yıldızı Max Verstappen, 1:32.510'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Verstappen'in en yakın takipçisi McLaren pilotu Lando Norris olurken, üçüncü sırayı Ferrari'den Charles Leclerc elde etti.

Q1: HADJAR KAZASIYLA KIRMIZI BAYRAK

Seansın ilk bölümünde yeşil bayrakla birlikte pilotlar piste çıkarken kısa süre sonra Isack Hadjar, 6. virajda yaptığı kaza sonucu kırmızı bayraklara neden oldu. Aracın pistten kaldırılmasının ardından seans yeniden başladı.

İlk bölümün sonunda Charles Leclerc 1:33.525'lik derecesiyle zirveye yerleşti. Ancak son dakikalarda Max Verstappen 1:33.207 ile ilk sırayı aldı. Mercedes pilotları ikinci ve üçüncü sıralarda yer alırken, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll ve Isack Hadjar sıralama dışı kaldı.

Q2: VERSTAPPEN HIZ KESMİYOR

İkinci bölümde Red Bull pilotu Verstappen 1:32.701'lik turuyla zirveye oturdu. Bu dereceyi geçen olmadı ve Hollandalı pilot ikinci seansı da lider tamamladı.

Leclerc ikinci sırayı alırken Norris üçüncü sırada kendine yer buldu. Bu turda Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly ve Colapinto elenen isimler oldular.

Q3: POLE POZİSYONU VERSTAPPEN'İN

Son bölümde pilotlar piste çıktığında ilk ciddi tur zamanını yine Verstappen belirledi: 1:32.510. Bu derece, seansın geri kalanında geçilemedi.

McLaren pilotu Lando Norris, sadece 0.4 saniye farkla ikinci sırada kaldı. Ferrari'nin Monakolu yıldızı Charles Leclerc üçüncü olurken, George Russell ve Lewis Hamilton sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

Oscar Piastri altıncı, genç İtalyan Kimi Antonelli ise yedinci sırada yer aldı.