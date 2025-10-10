CANLI SKOR ANA SAYFA
Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk etabı öncesi Portekiz'de piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk etabı öncesi Portekiz'de piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. dünya şampiyonluğunu almak için büyük avantajla sezonun sondan bir önceki 11. ayağında, Portekiz'de piste çıkacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:06
Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk etabı öncesi Portekiz'de piste çıkacak

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında 2025 sezonunun 11. etabı, hafta sonu Portekiz'de Estoril Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, WSBK'da, Can Öncü de Supersport'ta ödül kürsüsüne çıkmak için gaza basacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğunu 2021 sezonunda kazanan, yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, geçen yıl kazandığı ikinci Dünya Superbike Şampiyonası'nın ardından genel klasmanda 523 puanla 2025 şampiyonluğu için de Portekiz'de sezonunun sondan bir önceki etabına avantajlı çıkacak.

ROKiT BMW Motorrad takımıyla bugün serbest antrenmanlar yapacak Toprak, yarın TSİ 16.00'da ilk yarışta, ardından da 12 Ekim Pazar günü TSİ 13.00'te önce superpole, daha sonra da TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci ana yarışında podyum mücadelesi verecek.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu ile yarışacak.

CAN ÖNCÜ DE PORTEKİZ'DE GAZA BASACAK

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında ise genç milli motosikletçi Can Öncü, boy gösterecek.

Estoril Pisti'ndeki yarışlar öncesinde genel klasmanda 320 puanla ikinci sırada yer alan Can Öncü, bugün serbest antrenmanlara sonra da sıralama yarışına katılacak.

Can Öncü, yarın Portekiz'de ilk yarışa TSİ 14.35'te, 12 Ekim Pazar günü de TSİ 14.35'te hafta sonunun ikinci ana yarışında podyuma çıkmak için start alacak.

