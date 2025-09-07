Milli motosikletçi Can Öncü Fransa'daki son yarışta ikinci oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da gerçekleştirilen 9. ayağının son yarışını ikinci sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 16:38
Can Öncü, Fransa'da 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'ndeki 19 turluk hafta sonunun son ana yarışında da damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden milli motosikletçi, Fransa'da dün koşulan ilk yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada geçmişti.

Fransa'da ikinci ana yarışı, Pata Yamaha Ten Kate Racing takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos da üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar genel klasmanında Stefano Manzi 344 puanla birinci, milli motosikletçi Can Öncü ise 275 puanla ikinci, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos da 214 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı, 26-28 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alcaniz şehrinde MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak.

