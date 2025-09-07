Formula 1 İtalya yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünyanın en prestijli motor spor organizasyonu Formula 1'de heyecan devam ediyor... 7 Eylül'de İtalya Grand Prix'inde 5 bin 793 metrelik Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarış merakla bekleniyor... Peki, Formula 1 yarış saat kaçta, hangi kanalda? F1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta? İşte Formula 1 sıralama turları takvimi...

FORMULA 1 İTALYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya GP yarışı 7 Eylül Pazar günü saat 16:00'da yapılacak. İtalya'da 5,7 kilometrelik pistte 53 tur yapılacak İtalya Grand Prix'inde ilk 3 merakla bekleniyor.

Formula 1 İtalya Grand Prix, beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151