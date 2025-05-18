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Haberler Motor Sporları WRC'nin 5. etabı Portekiz Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

WRC'nin 5. etabı Portekiz Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 5. ayağı Portekiz Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Sebastien Ogier kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 16:56
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WRC'nin 5. etabı Portekiz Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

Portekiz'de düzenlenen 24 etaplık mücadeleyi, 3 saat 48 dakika 35.9 saniyede tamamlayan Fransız pilot Ogier, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 63. galibiyetini elde etti.

Kariyerinde 8 kez WRC şampiyonluğu yaşayan Ogier, 7. defa zafere ulaştığı Portekiz Rallisi'ni en fazla kazanan pilot olma rekorunu da geliştirdi.

Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Ogier'nin 8.7 saniye gerisinde ikinci, Fin Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo) ise liderin 12.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

Toyota Gazoo ekibinden Büyük Britanyalı Elfyn Evans, pilotlar klasmanında Rovanpera'nın 30 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 6. ayağı, 5-8 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek.

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