CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 5. ayağında yarışı 5. sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 14:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da 5. oldu

Jerez kentindeki 5,4 kilometrelik Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 21 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, mücadeleye 6. sıradan başladı. İlk turda 5. sıraya yükselen 21 yaşındaki milli sporcu, yarışın büyük bölümünde bu pozisyonunu koruyarak damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı birinci sırada tamamlayan Manuel Gonzalez, puanını 86'ya çıkararak sürücüler klasmanında liderliğe yükseldi. Yarışta ikinciliği Barry Baltus elde ederken, Senna Agius podyumdaki son sırayı aldı.

Sezonun 6. yarışı, 11 Mayıs'ta Fransa'nın Le Mans Pisti'nde düzenlenecek.

G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
DİĞER
Sustalı Ceylan'ın 'Necmi'si o sahne sonrası yaşadıklarını anlattı! "Ölüm tehditleri alıyorum"
CHP'li İBB'de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde | "Eko"sistemin çarkında yok yok: Ongun'un eşinin şirketine ihale paraları! İSKİ üzerinden milyonlar akıtıldı
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar!
Transferde dev kapışma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! 14:45
Deniz Öncü İspanya'da 5. oldu Deniz Öncü İspanya'da 5. oldu 14:43
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar! 14:37
TUR 2025'in ilk etabında kazanan belli oldu! TUR 2025'in ilk etabında kazanan belli oldu! 14:25
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları 13:20
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 13:18
Daha Eski
Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman? Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman? 13:13
Bochum-Union Berlin maçı ne zaman? Bochum-Union Berlin maçı ne zaman? 13:04
Angers-Lille maçı ne zaman? Angers-Lille maçı ne zaman? 12:57
Transferde dev kapışma! Transferde dev kapışma! 12:50
Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! Eyüpspor-G.Saray maçı bilgileri! 12:50
Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman? 12:46