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Haberler Motor Sporları Lewis Hamilton Ferrari ile test sürüşünde ilk kazasını yaptı

Lewis Hamilton Ferrari ile test sürüşünde ilk kazasını yaptı

Formula 1'de Ferrari'ye transfer olan Lewis Hamilton, yeni aracıyla test sürüşü sırasında kaza yaptı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 17:40
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Lewis Hamilton Ferrari ile test sürüşünde ilk kazasını yaptı

Formula 1'de Ferrari'ye transfer olan Lewis Hamilton, yeni aracıyla test sürüşü sırasında kaza yaptı. Kaza Büyük Britanyalı pilotun Ferrari'nin 2023 model aracıyla Barcelona pistinde gerçekleştirdiği test sürüşünde meydana geldi.

Hamilton, aracın kontrolünü kaybederek pistten çıktı ve bariyerlere çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Hamilton'un aracı ciddi şekilde hasar gördü.

Formula 1'in yeni kuralları gereği Ferrari'ye, Barcelona'da yalnızca 3 günlük test sürüşü hakkı tanınmıştı. Kazanın ardından Hamilton'ın kalan test sürüşü hakkını kullanıp kullanamayacağı henüz netleşmedi. Formula 1'in resmi test sürüşleri ise 21 Şubat'ta Bahreyn'de başlayacak.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, 12 yıl süren Mercedes kariyerinin ardından sezon sonunda Ferrari'ye transfer olmuştu.

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