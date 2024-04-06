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Carlos Sainz'den dikkat çeken sözler! "McLaren bizden önde"

Ferrari'nin yıldız pilotu Carlos Sains sıralama turları sonrasında dikkat çeken açıkmalara yer verdi. İşte o sözler...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 15:19
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Carlos Sainz'den dikkat çeken sözler! "McLaren bizden önde"

Formula 1'de takvimin 4. yarışı olan Japonya Grand Prix'inde, 4. sırada yarışa başlayacak olan Carlos Sainz sıralama seansı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MCLAREN ÖNÜMÜZDE"

Suzuka'nın neredeyse tamamı uzun, yüksek hızlı virajlardan oluşuyor; Sainz, bu alanı SF-24'ün önemli bir zayıflığı olarak görüyor ve sıralama turlarına girerken zaten temkinli davranmasının ana nedeni bu olduğunu söyledi.

Serbest antrenman boyunca Ferrari'nin yarış hızı tek tur performansından daha umut verici görünüyordu ve Sainz'a podyumun mümkün olduğu konusunda umut verdi.

Geçen yıla göre geliştiklerini söyleyen Sainz, "Sanırım bunu bu hafta sonuna gelmeden önce söylemiştik, geçen yıl burada pole pozisyonunun bir saniye gerisindeydim, bu yıl ise yarım saniye daha fazla veya daha az farkla gerideyim. Bu yüzden onların bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Red Bull'un çok önde olduğunu söyleyen Carlos Sainz şu sözlerle cümlelerini bitirdi:

"Uzun yüksek hızlı virajlarda Red Bull ve McLaren'in hala bir adım önde olduğu açık. Umarım podyum için savaşabiliriz, bence Red Bull yarışta hala ulaşılamayacak durumda."

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