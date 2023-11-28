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Max Verstappen rekorlara doymuyor: Sezonu 5 rekorla bitirdi

Red Bull pilotu Max Verstappen, kariyerinin 3. şampiyonluğunu elde ettiği bu sezonu 5 rekorla bitirdi. İşte detaylar…

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:09
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Max Verstappen rekorlara doymuyor: Sezonu 5 rekorla bitirdi

Formula 1'de 2023 sezonu, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erdi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan şampiyon Max Verstappen, sezonun 19. yarış galibiyetini elde etti.

Red Bull'un 3 kez dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen ise sezonu 5 rekorla bitirdi.

23 yarışlık takvimde 19 kez kazanan Max Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan isim oldu. Topladığı 575 puanla bu alanda da rekoru elinde bulunduran Hollandalı pilot, en çok podyuma çıkan ve en fazla lider götüren pilot unvanlarını da elde etti. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen en fazla üst üste yarış kazanan pilot rekorunun da sahibi oldu.

TAKIMLAR ŞAMPİYONU RED BULL OLDU

Bu sezon Japonya Grand Prix'sinde elde ettiği zaferle birlikte Max Verstappen, takımını şampiyonluğa taşıdı.

Geçtiğimiz sezon Mercedes'in serisini bitiren Red Bull, bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez markalar şampiyonasında mutlu sona ulaştı.

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