Haberler Motor Sporları MotoGP'de şampiyonluk heyecanı!

MotoGP'de şampiyonluk heyecanı!

Son dakika spor haberleri... MotoGP'de sezonun bitimine 2 yarış kala, pilotlar şampiyonluğu için Francesco Bagnaia ve Jorge Martin arasındaki çekişme sürüyor. Sıradaki yarış ise Katar Grand Prix'i. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MotoGP'de şampiyonluk heyecanı!
Sezonun bitimine iki yarış kala, pilotlar Francesco Bagnaia ile Jorge Martin arasındaki şampiyonluk mücadelesi devam ediyor

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Katar'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 19. yarışıyla sürecek.

Ed-Daayin kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 15.40'ta, 11 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 20.00'de başlayacak. 22 turluk yarış ise 19 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider Francesco Bagnaia ile ikinci Jorge Martin arasında sezonun son iki yarışına girilirken 14 puan fark bulunuyor.

Şampiyonada, Bagnaia (Ducati Lenovo) 6, Martin (Prima Pramac) 4, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) 3, Aleix Espargaro (Aprilia) 2, Alex Rins (LCR Honda Castrol), Johann Zarco (Prima Paramac) ve Enea Bastianini (Ducati Lenovo) birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar klasmanında ilk beşte yer alan isimler şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 412 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 398

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 323

4. Brad Binder (Güney Afrika): 254

5. Johann Zarco (Fransa): 200

DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Futbolculardan Burak Yılmaz'a şok cevap! "Koşmadılar" diyerek hepsini takipten çıkmıştı
Son dakika: Katil İsrail'in Gazze soykırımın gölgesinde 6. Cuma! Soykırımcılardan Mescid-i Aksa'da yaşananları aktaran Türk medyasına saldırı
Beşiktaş'ın eski yıldızına ülkesinde flaş tepki!
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas!
Off - Road Trabzon'da
Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (17 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Sivas mesaisi sürüyor Trabzonspor'da Sivas mesaisi sürüyor 15:16
Hasan Arat Chelsea ile anlaştı Hasan Arat Chelsea ile anlaştı 14:54
Türkiye - Slovenya maçı ne zaman? Türkiye - Slovenya maçı ne zaman? 14:47
MotoGP'de şampiyonluk heyecanı! MotoGP'de şampiyonluk heyecanı! 14:47
Ali Koç Zaferin Rengi filminin setini ziyaret etti! Ali Koç Zaferin Rengi filminin setini ziyaret etti! 14:38
Rio Ferdinand'dan Kane'e: Miğdem bulanıyor Rio Ferdinand'dan Kane'e: Miğdem bulanıyor 14:33
Daha Eski
Partizan - Alba Berlin maçı ne zaman? Partizan - Alba Berlin maçı ne zaman? 14:13
Coman: G.Saray'ın atmosferi inanılmazdı! Coman: G.Saray'ın atmosferi inanılmazdı! 14:03
Barcelona - Valencia maçı ne zaman? Barcelona - Valencia maçı ne zaman? 14:00
Panathinaikos - Bologna maçı ne zaman? Panathinaikos - Bologna maçı ne zaman? 13:55
İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! İşte Sanchez'in Galatasaray için reddettiği 3 takım! 13:03
İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta Samsun maçı öncesi son durum! 13:02