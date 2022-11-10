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Formula 1 fırtınası Brezilya'da esecek! İşte yarışın başlama günü ve saati

Formula 1'de sezonun 21. yarışı, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenecek. İşte Brezilya GP'sine dair bilgiler.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 16:05
Formula 1 fırtınası Brezilya'da esecek! İşte yarışın başlama günü ve saati

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışına, Brezilya ev sahipliği yapacak.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları 11 Kasım Cuma günü TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 13 Kasım Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 280

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. George Russell (Büyük Britanya): 231

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216

Takımlar

1. Red Bull: 696

2. Ferrari: 487

3. Mercedes: 447

4. Alpine: 153

5. McLaren: 146

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