Şölen sona erdi

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası final müsabakalarının ardından sona erdi. Tek erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda ise Kazak Eva Korysheva birincilik elde etti. Final karşılaşmalarını izleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'tan bilgi aldı. Kaymakcı, "Eğer Cudi'de uluslararası bir turnuva düzenlenebiliyorsa, bu bizim için gurur kaynağıdır. Fırsat buldukça da tenis oynamaya Cudi Dağı eteklerine geleceğiz" dedi.