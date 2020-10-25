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MotoGP Teruel 'sinin galibi !

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Teruel 'sini, takımının İtalyan pilotu kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 16:30
MotoGP Teruel Grand Prix'sinin galibi Franco Morbidelli!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 11. mücadelesi, 'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

'dan , ikinci sıradan başladığı yarışı kazanarak kariyerinin ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.205 saniye sonra geçen Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Alex Rins ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı ise Morbidelli'nin 5.376 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sezonun 12. yarışı, 8 Kasım'da İspanya'nın kentindeki Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Joan Mir (İspanya): 137 puan

2. Fabio Quartararo (): 123

3. Maverick Vinales (İspanya): 118

4. Franco Morbidelli (): 112

5. Andrea Dovizioso (İtalya): 109

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