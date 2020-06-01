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01 Haziran 2020, Pazartesi
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’da F1’e onay çıktı

Avusturya’da F1’e onay çıktı

, 5 ve 'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi. Yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun düzenleneceği belirtildi.

, 5 ve 'da yapılması planlanan Formula 1 yarışlarına onay verdi. Yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun düzenleneceği belirtildi. Spielberg kentinde yapılması planlanan 'si 2020'nin ilk yarışı olacak.
  1. 1.6.2020
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