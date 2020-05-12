Son dakika haberi | Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi resmen sona eriyor! - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları Ve resmen açıklandı! Ferrari'de bir dönem sona eriyor

'de dönemi resmen sona eriyor!

Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi resmen sona eriyor!

takımlarından , 2020 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile yolların ayrılacağını resmen açıkladı.

Kariyerinde dört şampiyonluğu bulunan , takımından 2020 sezonu sonunda ayrılacak.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki sürücü ile 2015'ten itibaren yarıştığı ve 14 birincilik elde ettiği takım arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Vettel ile geçen sezondan beri takım arkadaşı olan Charles Leclerc, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dışarıdan öyle algılanmasa da aralarında büyük saygı olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiği Vettel ile aynı takımda yarışmaktan onur duyduğunu ifade etti.

takımıyla 2010-2013 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonluk kazanan Vettel, Ferrari adına mücadele ettiği 2017 ve 2018'de yaklaştığı şampiyonluğu, sezonun ikinci bölümündeki hatalar sonrası Mercedes'ten Lewis Hamilton'a kaptırmıştı.

Son yıllarda yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilen Vettel, 2019'daki performansıyla da tecrübesiz takım arkadaşı Leclerc'in gölgesinde kalmıştı.

Alman sürücünün 240 yarışlık F1 kariyerinde 53 birinciliği ve 57 "pole pozisyonu" bulunuyor.

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 11:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi resmen sona eriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA