Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? | Kosova-Türkiye

Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? | Kosova-Türkiye

Milli heyecan için geri sayım sürerken, futbolseverler "Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja giren A Milli Futbol Takımımızın maçıyla ilgili tüm yayın detayları netleşti. İşte Milli maçın yayın bilgileri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:53
KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği milli maç için geri sayım başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde kritik bir mücadeleye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadium'nda oynanacak.

KRİTİK MAÇTA HEDEF GALİBİYET

KRİTİK MAÇTA HEDEF GALİBİYET

2026 Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşmada A Milli Takım, deplasmanda avantajlı bir skor alarak hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamlarken gözler bu kritik 90 dakikaya çevrildi.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç heyecanı yine milyonları ekran başına kilitleyecek. TV8 üzerinden canlı yayınlanacak karşılaşma, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgiyle takip edilecek.

KAZANAN TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK

KAZANAN TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK

Karşılaşmayı kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Maç normal süresi olan 90 dakika berabere tamamlanırsa, mücadele 15'er dakikalık iki uzatma bölümüne taşınacak. Uzatma bölümlerinde de galip çıkmaması durumunda, Dünya Kupası'na gidecek takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Final mücadelesinde, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

