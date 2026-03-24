Arda ve Kenan çok etkili

Ülkemizde Galatasaray, Orduspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor formalarını tam 11 yıl terleten ve Türk futbolunu çok yakından tanıyan Bogdan Stancu, Türkiye-Romanya maçı öncesinde konuştu.

İki takımın play-off'ta eşleşmesinin talihsizlik olduğunun altını çizen Stancu, milli takımımızın turu geçmeye yakın olduğunu söyledi. 38 yaşındaki spor adamı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

OYUNU DEĞİŞTİREBİLİYORLAR

"Kaliteliler, soğukkanlılar ve ofansif oynamayı seviyorlar. Ayrıca iyi de bir antrenörleri var. Oyunu değiştirme kapasitesine sahipler, buna şüphe yok. Türkiye'nin her zaman yetenekli genç oyuncuları olmuştur. Şu an Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu en etkili simler. Romanya'nın da yetenekli genç oyuncuları var. Elbette kaliteli oyunculara sahip olduğunuzda oyun seviyesi çok gelişiyor."

TÜRK İNSANINI SEVİYORUM

Türkiye'de harika zamanlar geçirdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Stancu, "Kendimi evimde gibi hissettim, Türk insanını seviyorum. Yemekler ve futbol seviyesi çok iyiydi. Güzel bir ülke. Dünya Kupası'na gitmek için birbirimize karşı oynamak zorunda olmamız çok talihsiz" açıklamasını yaptı.

LUCE TÜRK FUTBOLUNU TANIYOR

Stancu: "Takımın başında Lucescu'nun bulunması da büyük bir avantaj diyebilirim. Türk futbolunu ve oyuncuları çok iyi tanıyor. Böyle bir maça nasıl hazırlanılması gerektiğini tam olarak bildiğine eminim."

ATMOSFER MUAZZAM OLACAK

Stancu, Türkiye'de oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere dikkat çekti. Eski Rumen oyuncu, "Türk taraftarlarını ve böyle maçlarda oluşturdukları o muazzam atmosferi biliyorum.

Bu bir avantaj ancak Romanya Milli Takımı bu baskıyla başa çıkabilir" şeklinde konuştu.