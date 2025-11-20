2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için play-off turunda oynayacak A Milli Takım, rakibinin belli olmasını bekliyor. İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın olduğu E Grubu'nda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. Peki, 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Dünya Kupası play-off kura çekimi hakkında öne çıkan detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası'na gitme hayalini sürdüren A Milli Takım, gözünü şimdi play-off yolculuğuna çevirmiş durumda. Elemelerde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın bulunduğu E Grubu'nda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle güçlü bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella yönetiminde uzun yıllardır süren Dünya Kupası özlemini bitirmeyi hedefliyor. Artık tüm dikkatler, play-off turunda karşılaşılacak rakibin belirleneceği kura çekimine çevrildi. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIFA tarafından düzenlenen 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak.
PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Zürih'te düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu birinci sırada tamamlayan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası'na katıldı. Grup aşamasını ikinci sırada bitiren 12 takım ile Uluslar Ligi'nden dahil olan 4 takım ise son 4 bileti almak için kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası play-off karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Vincenco Montella yönetiminde 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri şunlar:
1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka
2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya
3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek
4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya
DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre karşı karşıya gelecek takımlar, yarı final ve final formatında kozlarını paylaşacak. Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.