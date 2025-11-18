Kazanmak istiyoruz

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de La Fuente, A Milli Takımımız ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Takımda herhangi bir sakatlık sorunu olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Türkiye maçı öncesi tüm oyuncularımız iyi durumda. Şu anda herhangi bir sorun yok. Dünya Kupası'na otoritemizi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz" dedi. Grupta oynadığı tüm maçlarından galibiyetle ayrılan İspanya'nın teknik patronu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye karşısında en iyi oyuncularla sahada olacağız. Bir rotasyon olmayacak. Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız. Çok önemli bir karşılaşma olarak görüyoruz. Maçı kazanmak zorundayız. Tüm oyuncularım oynamak istiyor. Oyuncularımın hepsi çok iyi bir kalite ve kapasiteye sahip."

FABIAN RUIZ TEMKİNLİ

Paris Saint Germain'de kariyerini sürdüren İspanya'nın yıldızı Fabian Ruiz, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki orta saha "Çok zor bir karşılaşma olacak. Türkiye ilk dakikadan itibaren bizi zorlayacak. O yüzden maça son derece konsantre bir şekilde çıkmamız lazım" diye konuştu.