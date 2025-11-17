Vincenzo Montella: İspanya mücadelesi hazırlık maçı tadında geçmeyecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik, İspanya maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI:

"Çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz."

"Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız.Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık."

"Yarın ilk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik."

"BU MAÇLARDA KENDİNİZİ KANITLAMAK İSTERSİNİZ"

"Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak."

ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahit oluyoruz. Sadece milli takımda değil, kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok gelişen bir futbolcu ve hâlâ gelişmeye devam edebilecek biri. Hırsıyla ve yaklaşımıyla bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde de en iyisi olabilir."

"SİSTEMİN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Amerika kıtasında tek bir grup var ve Dünya Kupası'na katılmak daha kolay. Gelecekte Avrupa'da da böyle bir sisteme geçilebilir. Şu anki sistemin çok adil olduğunu düşünmüyorum."

AHMED KUTUCU TEPKİLERİNE YANIT

"Ahmed Kutucu, inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz oyuncu. Son dönemde belki kendi kulübünde oynayamıyor ama bizim metotlarımızı görmüş, bizimle çalışmış bir oyuncu. Sebebi de şu; biz sabah uyandık, doktorumuz Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi. Hızlı şekilde değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Kerem'i riske atmak istemedik. Ahmed'i hemen çağırdığımızda İstanbul'da olması ve yakın olmasından dolayı. Kulübü ya da birilerini memnun etmek için değil. Hem sağ tarafta hem sol tarafta oynayabilen bir oyuncu. Kendisi de inanılmaz şekilde hızlı geldi."