CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Sabırlı olmalıyız

Sabırlı olmalıyız

Ay-yıldızlı ekibimizin teknik patronu Montella, Bulgaristan karşılaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayıp “Karşımızda geçişlerde çok hızlı oynayan bir takım bekliyoruz. Kolay maç değil. Sabırlı olmamız gerekiyor” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sabırlı olmalıyız

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile İsmail Yüksek, Bulgaristan maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan teknik adam Bulgaristan karşılaşmasının önemli olduğunu belirterek "Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Karşımızda geçişlerde çok hızlı oynayan bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde aceleci davranmayacağız" dedi.

Başarılı teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Sofya'da yaptığımız ilk karşılaşmada 6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6'ncı golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için çok sevinmiştik. Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir. Özellikle herkesten Bulgaristan ve İspanya maçlarına özel olarak konsantre olmasını istedim. Her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kesinlikle kafamızı karıştırmamalı."

F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01