Sabırlı olmalıyız

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile İsmail Yüksek, Bulgaristan maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan teknik adam Bulgaristan karşılaşmasının önemli olduğunu belirterek "Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Karşımızda geçişlerde çok hızlı oynayan bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde aceleci davranmayacağız" dedi.

Başarılı teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Sofya'da yaptığımız ilk karşılaşmada 6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6'ncı golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için çok sevinmiştik. Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir. Özellikle herkesten Bulgaristan ve İspanya maçlarına özel olarak konsantre olmasını istedim. Her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kesinlikle kafamızı karıştırmamalı."