Ziraat Türkiye Kupası
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası

Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı. 100’üncü kez milli formayı giyerek ‘dalya’ diyen takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu için pasta kesildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 00:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 00:10
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında yarın saat 21.45'de Kocaeli Stadyumu'nda, Gürcistan'ı konuk edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Kerem Aktürkoğlu basın toplantısının ardından diğer futbolcular ile yeşil zemine çıktı. Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 100'üncü kez milli formayı giyerek 'dalya' diyen takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için orta sahada pasta kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pasta dilimini eliyle Çalhanoğlu'na ikram etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Çalhanoğlu'na çiçek taktim etti. Takım arkadaşları Çalhanoğlu'nun sevincine eşlik edip, kaptanlarını kutladı. Futbolcular daha sonra basın mensuplarıyla anı fotoğraf çektirdi.

SON DAKİKA
Son Dakika
