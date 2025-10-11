Bulgaristan 1-6 Türkiye | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Vasil Levski Stadyumu'nda ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ay-yıldızlılar, ikinci yarıda tempo kazandı ve 6-1'lik skor ile galibiyete uzandı.

Mücadelenin açılış golü dakika 11'de Arda Güler'den gelirken ev sahibi ekip 13. dakikada Radoslav Kirilov ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

49. dakikada Victor Popov kendi kalesine kaydettiği gol ile millilerimiz 2-1 öne geçti.

51 ve 56. dakikalarda fileleri havalandıran Kenan Yıldız, farkı 3'e çıkarırken 65. dakikada Zeki Çelik skoru 5-1 yaptı.

90+3'te İrfan Can Kahveci'nin golü ile birlikte skor atandı ve milliler, Sofya deplasmanından 6-1'lik skor ile galip ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte iki takım arasında 1977 yılından bu yana oynanan ilk resmi karşılaşmada A Milli Futbol Takımımız, farklı galibiyet alarak tarihe geçti ve E Grubu'nda ikinci sıraya yükseldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN DALYA

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile 100. maçına çıktı ve A Milli Takım'da bunu başaran 6. oyuncu oldu. 31 yaşındaki yıldız orta saha Bulgaristan karşılaşmasını 2 asist ile tamamladı.