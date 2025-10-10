CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu 7. maçında Bulgaristan'a konuk olacak. Milliler, bu karşılaşmada galip gelerek İspanya mağlubiyetini unutturmak ve Dünya Kupası hayallerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte kritik mücadele öncesi Vincenzo Montella'nın muhtemel ilk 11 kararı... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira olacak.

Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

GRUBUMUZDA SON DURUM NE?

Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi. A Milli Takım'ımız, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti. Grubun diğer maçında yarın aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

SADECE BARIŞ ALPER YILMAZ YOK

Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek ve 14 Ekim'de Kocaeli'de oynanacak Gürcistan maçında şans verilmesi durumunda oynayabilecek.

Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

BULGARİSTAN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜYLE SAHADA OLACAK

Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak. Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan'da Ilian Iliev'in yerine teknik direktörlük görevine son 7 yılda Bulgaristan Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Dimitrov getirildi.

Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda flaş karar! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

İŞTE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'MIZIN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.

İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi!
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
G.Saray'dan ocakta 2 transfer bombası!
Sergen Yalçın’a transferde tam yetki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim! Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim! 10:49
Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem! Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem! 10:41
Kuzey İrlanda - Slovakya maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) Kuzey İrlanda - Slovakya maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) 10:23
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar! Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar! 10:08
Razgatlıoğlu Portekiz'de piste çıkacak Razgatlıoğlu Portekiz'de piste çıkacak 10:06
Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! 10:03
Daha Eski
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Ekim BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Ekim 09:51
İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! 09:30
Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 09:06
G.Saray'dan ocakta 2 transfer bombası! G.Saray'dan ocakta 2 transfer bombası! 09:05
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak 08:57
F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! 08:48