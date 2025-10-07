CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli mesai başladı

Milli mesai başladı

Dünya Kupası Elemeleri’ne iyi başlangıç yapmasına rağmen, İspanya’ya farklı yenilerek hayal kırıklığı yaşayan Bizim Çocuklar, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarını kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Milli mesai başladı

A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı maçlar için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına start veren Milliler, dün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kamp süresince A Millilerin tüm antrenmanlarını bu tesislerde gerçekleşecek.

YOLCULUK CUMA GÜNÜ

Milliler, Cuma günü TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde antrenman yapacak ve ardından Bulgaristan maçı için Sofya'ya hareket edecek. Vincenzo Montella ve bir oyuncu, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan- Türkiye maçı, TV8 ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Barış Alper Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

GÜRCİSTAN MAÇI KOCAELİ'DE

Ay yıldızlılar, Bulgaristan maçı sonrası Hasan Doğan Tesisleri'nde kampa girecek. 13 Ekim Pazartesi günü Riva'da resmi antrenman yapacak ve Kocaeli'ye geçecek. Montella ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye- Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

