İspanya'da gündem Arda Güler: “Macarları evlerinde susturdu!”
UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşında A Milli Takım'ımız, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Arda Güler'in Szoboszlai'ye yaptığı hareket İspanya'da geniş yankı uyandırdı. İşte İspanyol basınından Arda Güler hakkındaki yorumlar…
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 10:50
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Real Madrid forması giyen genç yıldızın, Macaristan'ın Liverpool'da oynayan kaptanı Szoboszlai'ye "sus" işareti yapması İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.
AS gazetesi, Arda'nın maçta şık bir gole imza attığını vurgularken milli oyuncumuzun maç boyunca Macar futbolcuların sert faullerine maruz kaldığını ve Macarların onu ancak bu şekilde durdurabildiğini ifade etti.
Mundo Deportivo ise Arda'nın A Milli Takım'ı A Ligi'ne taşıyan isimlerden biri olduğuna vurgu yaptı ve milli oyuncumuzun, Szoboszlai'ye yaptığı "sus" hareketine de haber içinde geniş yer verdi.
Marca'daki haberde, Arda'nın attığı klas golle Macaristan'ın geri dönüş umutlarını söndürdüğü ifade edilirken milli futbolcumuzun Puskas Arena'yı dolduran Macar taraftarları kendi evlerinde susturduğuna dikkat çekildi.
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