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Haberler A Milli Futbol Takımı Devler buluştu

Devler buluştu

Riva’daki imza töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Asıl olan milli dava. Amacımız, milli markamızla milli takımı buluşturmaktı” diye konuştu

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Devler buluştu

Kritik Macaristan maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir sponsorluğa imzasını attı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ebru Topçu katıldı.

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Türkiye'nin ilk milli markasını milli takımlarla buluşturduklarını belirten Hacıosmanoğlu şöyle konuştu: "Bu anlaşmanın bizi çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyorum. Uzun yıllardır sponsorumuz olan Mercedes'e teşekkür ediyorum. Farklı alternatiflerimiz de vardı. Asıl olan milli dava. Amacımız, milli markamızla milli takımı buluşturmaktı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda böyle güzel bir marka yarattılar. İnşallah, bu iş birliği hem TOGG'a hem de milli takımlara uğurlu gelir. 2026 FIFA Dünya Kupası'na TOGG'ları götürür ve orada bineriz."

100 ADET T10X VERİLECEK

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin iki değerini bir araya getirdiklerini belirterek, "Bizi birleştiren bu değerin milli takımın ana sponsoru olması çok anlamlı bir gelişme. Bu iş birliğini sadece bir sponsorluk olarak görmüyoruz. Ülkemizin 2 değerini bir araya getirerek yepyeni bir iş birliği ortaya koyuyoruz. TOGG inanıyorum ki millilerde yeni zaferlerin kapısını açacak. Her zaman millilerin yanında olacağız ve onları her koşulda destekleyeceğiz. Milli takımların kullanımı için 100 adet T10X otomobil vereceğiz ve 16 adet turbo şarj istasyonu kuracağız" dedi.

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