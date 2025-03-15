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Haberler A Milli Futbol Takımı Milli Takım’da 3 yeni sima

Milli Takım’da 3 yeni sima

A Milli Takım’ın Macaristan maçı kadrosu açıklandı. F.Bahçe’den Yusuf Akçiçek, Rize’den Taha Şahin ile Rio Ave’den Demir Ege Tıknaz ilk kez kadroya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Milli Takım’da 3 yeni sima

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi playoff turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile Demir Ege Tıknaz ise ilk kez davet edildi. Salih Özcan ve Can Uzun ise eylüldeki kampın sonrasında yeniden çağrıldı. EURO 2024 geniş kadrosundaki Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından yeniden davet edildi. Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'taki Macaristan maçında sarı kart cezası nedeniyle yok. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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