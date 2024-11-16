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Haberler A Milli Futbol Takımı TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi

Uluslar Ligi B Grubu lideri A Milli Futbol Takımı'mız, grubun ikincisi Galler ile Kayseri'de kozlarını paylaşacak. Galibiyet alması halinde A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek olan Bizim Çocuklar, Galler’deki ilk maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:20
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TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Galler milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi

👉Türkiye - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. A Millilerimiz, konuk ettiğimiz Galler'den 3 puan alıp son Karadağ maçına rahat gitmeyi hedefliyor. Maçın yayın bilgileri, sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉TÜRKİYE - GALLER MAÇI CANLI İZLE👈

TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Eren, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, İsmail, Orkun, Hakan, Kerem, Arda, Barış.

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.

GALLER İLE 11. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Kayseri'de karşılaşacağı Galler ile 11. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 10 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.

Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler, 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.

👉MİLLİ MAÇ KESİNTİSİZ CANLI İZLE👈

SON MAÇ BERABERE

Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

EN GOLLÜ MAÇ

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.

Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.

Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

👉TÜRKİYE - GALLER MAÇI TV 8,5 CANLI İZLE👈

SON 3 MAÇTA NAMAĞLUP

Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi.

Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

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