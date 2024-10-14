  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

İZLANDA - TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | İzlanda -Türkiye maçı ilk 11'leri ve yayın bilgileri!

UEFA Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanı yaşanıyor. İzlanda ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 20:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İZLANDA - TÜRKİYE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | İzlanda -Türkiye maçı ilk 11'leri ve yayın bilgileri!

👉İzlanda - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İzlanda ile Türkiye karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Oskarsson, Tomasson, Anderson, Gretarsson, Traustason, Gudjohnsen, Ellersson

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, İrfan Can, Kerem, Kenan.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile 15. randevuya çıkacak. Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.

ÜÇ GALİBİYET DE TÜRKİYE'DE

A Milli Takım, İzlanda karşısında elde ettiği 3 galibiyetin tamamını Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazandı. Milli Takım, 9 Eylül'de İzmir'de oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasını Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 galip tamamladı.

İZLANDA'DA 7 MAÇTA KÖTÜ TABLO

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İzlanda'da oynanan maçlarda kalesinde 16 gol gören Türkiye, rakip kaleye yalnızca 3 gol atabildi.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok'
Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'de Samsunspor hazırlıkları sürüyor! 20:37
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi sürüyor! 20:16
A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın İzlanda maçı ilk 11'i belli oldu! 19:22
Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! Hatipoğlu'ndan Rafa Silva ve Osimhen açıklaması! 19:06
İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu İzlanda Türkiye maçı için flaş karar! Resmen belli oldu 17:20
Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi Sezona İlkan Karaman'ın adı verildi 16:44
Daha Eski
Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Hatayspor hazırlıkları sürüyor 16:40
TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi TBF yeni sezona Asım Pars'ın adını verdi 16:15
Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! Konyaspor'da hayrete düşüren sakatlık! 15:59
'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 'G.Saray'ın Osimhen'i alma planı yok' 15:43
Santos gittiği yerde de olay oldu! Santos gittiği yerde de olay oldu! 15:31
Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor? Gündemi sarsacak iddia! Arda F.Bahçe'ye mi dönüyor? 15:24