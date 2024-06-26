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ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

EURO 2024'te yarışan A Milli Takımımız, Çekya ile F Grubu son maçında karşı karşıya geliyor. Son 16 turu için beraberaliğin de yeterli olacağı Bizim Çocuklar, buna rağmen mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Rumen hakem İstvan Kovacs'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 09:32
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ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Çekya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Çekya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Takımımız, F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen, sonrasında ise Portekiz'e 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3 puanla ikinci sırada bulunduğundan son 16'ya çıkmak için bu maçta 1 puan alması yeterli olacak. Abdülkerim'in sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyeceği karşılaşmada Orkun ve Mert de sakatlık sebebiyle yer almayacak. Rumen hakem İstvan Kovacs'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - TIKLA

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek, Coufal, Hranac, Holes, Krejci, Jurasek, Soucek, Provod, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Uğurcan, Mert, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Kenan, Yusuf, Arda, Barış,

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan kaleci Mert de maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alacak. Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. Portekiz 6 puan
  2. Türkiye 3 puan
  3. Çekya - 1 puan
  4. Gürcistan 1 puan
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