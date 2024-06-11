Haberler A Milli Futbol Takımı A ve Ümit Milli Futbol Takımlarının ortak kampı sona erdi

A ve Ümit Milli Futbol Takımlarının ortak kampı sona erdi

A ve Ümit Milli Futbol Takımlarının, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde İtalya ve Polonya'daki yaptıkları ortak kamp tamamlandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 19:38
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A ve Ümit Milli Futbol Takımlarının ortak kampı sona erdi

A ve Ümit Milli Futbol Takımlarının, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde İtalya ve Polonya'daki yaptıkları ortak kamp tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün A Milli Takımımızın EURO 2024 kampı için Almanya'ya gidişi, Ümit Milli Takımımızın ise Türkiye'ye dönüşü öncesinde iki takımımızın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi." denildi.

Açıklamaya göre TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ümit Milli Takım teknik heyet ve futbolcularına ortak kampa sağladıkları katkı için teşekkür ederek, gerek A Milli gerekse Ümit Milli Takım'ın bu kamptan önemli faydalar sağladığını belirtti. Daha sonra, Ümit Milli Takım oyuncuları, A Milli Takım oyuncularına EURO 2024 maçları için başarılar diledi.

Açıklamada, "Alınan karar uyarınca Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Milli Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." bilgisi verildi.

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