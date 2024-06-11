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A Milli Futbol Takımı Hannover'de halka açık antrenman yapacak

EURO 2024 öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımı Hannover şehrinde halka açık antrenman gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 15:37
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A Milli Futbol Takımı Hannover'de halka açık antrenman yapacak

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 12.30'da Hannover şehrinde halka açık antrenman gerçekleştirecek.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında 10 şehrin ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımı, yarın Hannover şehrinde TSİ 12.30'da halka açık antrenman gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da antrenmanın biletlerinin tükendiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "12 Haziran 2024 Çarşamba günü (yarın) yerel saatle 11.30'da (TSİ 12.30) başlayacak olan ve biletleri Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenmanda millilerin yanında olup destek verecek taraftarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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