Haberler A Milli Futbol Takımı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İtalya maçı sözleri! "Bu güçlü rakibe karşı hedef..."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İtalya maçı sözleri! "Bu güçlü rakibe karşı hedef..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam İtalya ile yapacağı hazırlık maçının nihai kadronun belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 18:48
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İtalya maçı sözleri! "Bu güçlü rakibe karşı hedef..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam İtalya ile yapacağı hazırlık maçının nihai kadronun belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın sponsorlarından Damat'ın Bologna'daki mağazasının açılışında yaptığı konuşmada, "İtalya son turnuvanın Avrupa şampiyonu. O yüzden önemli bir maç ama hocamız Montella özellikle güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak istedi. Bundan sonra Polonya var. İkisi de Avrupa Şampiyonası'na katılan takımlar. İtalya'da şöyle de bir özellik var, hocamız İtalyan. Ayrıca bugün maç yapacağımız Bologna'daki stat, Montella'nın ilk olarak milli takım formasını giydiği stat. Bu güçlü rakibe karşı hedef, 7 Haziran'da Avrupa Şampiyonası için teslim edilecek kadronun belirlenmesi." ifadelerini kullandı.

İlkleri başarmayı hedeflediklerini aktaran Büyükekşi, "İtalya karşısında da başarılı olup, galip gelmek için elimizden geleni yapacağız ama önceliğimiz maçın sonucundan çok kadroyu belirleyebilmek. Hocamız bu maçın haricinde maça çıkmayan oyuncular ile Ümit Milli Takım arasında 30'ar dakikalık iki devreli maç yapmak ve ona göre kadroyu belirlemek istedi. 35 kişilik kadroyu 26'ya düşürecek hocamız. O yüzden son derecek önemli." şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi, Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyeceğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda 2032 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nı, İtalyan dostlarımızla birlikte yapma hakkını kazandık. O yüzden bugün İtalya'da olmanın ayrı bir manası var. Bizim futbol elçimiz Volkan Demirel'di. Volkan Demirel de bizimle. Bugün maçtan sonra da EURO 2032'yi düzenlemekle ilgili Buffon ve Volkan Demirel bir araya gelecek. 2032 Türkiye için çok önemli çünkü yılardan bu yana uğraşıp, elde edemediğimiz hakkı almış olduk. Stadyum ve altyapı yatırımlarımızla hazırız. Bir iddia ortaya koyuyoruz, 2032 yılında A Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu olacak diye. O yüzden şu andaki gençlerin milli takıma girmesi çok önemli. Arda, Semih, Can, Kenan gibi yıldızlarımız o zaman 26 yaşında olacak. Şimdiden geleceğin milli takımını kuruyoruz, o zaman çok daha tecrübeli ve futbolun dünya çapındaki yıldızları olacaklar. Hedefimiz onlara daha yeni gençleri de ekleyebilmek. Şu an Avrupa'nın en genç milli takımıyız. Amaç bunu sürdürebilmek."

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