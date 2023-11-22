Haberler A Milli Futbol Takımı Selam dur lidere

Selam dur lidere

Vincenzo Montella ile coşan Türkiye, EURO 2024'ü garantilemişti. Liderlik maçında yenik duruma düşmemize rağmen geri döndük. Zirveyi kaptık

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Selam dur lidere

Ay-yıldızlılar, Letonya'yı mağlup ederek bir önceki karşılaşmada EURO 2024'e katılma hakkını elde etmişti. Dün Galler karşısında liderlik için sahadaydık. Stefan Kuntz sonrası gelen Vincenzo Montella liderliğinde müthiş bir grafik sergileyen Milliler erken golle yenik duruma düşmesine rağmen hiç geri adım atmadı. Özellikle ikinci devrede Galler kalesini abluka altına aldık. 7'de Neco Williams'ın golüne 70'te Yusuf Yazıcı'nın penaltı golüyle cevap verdik. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella yönetiminde ilk defa grup elemelerini lider olarak tamamladık.

HEYECANLA KURAYI BEKLİYORUZ

Milliler artık gözünü kuralara çevirdi. Türkiye, 2. torbadan girecek. Almanya'nın ev sahipliğindeki turnuvanın kuraları 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da saat 18.00'de çekilecek. EURO 2024'te ilk torbada Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere ve Belçika yer alıyor. Milliler, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk ve Romanya ile 2. torbada kendine yer buldu. 3. torba İskoçya, Slovakya, Hollanda, Slovenya, Çekya ve Hırvatistan'dan oluştu. 4. torbada Sırbistan, İsviçre ve İtalya var. Diğer 3 takım ise play-off'lar sonrası belli olacak.

MONTELLA KADROYU YENİLEDİ

Montella, A Milli Takım'ın Almanya'yı yendiği hazırlık maçından 8 ismi değiştirdi. Galler karşısında Altay, Zeki, Ozan Kabak, Emre Akbaba, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can ve Kenan Yıldız'ın yerlerine Uğurcan Çakır, Samet, Cenk Özkacar, Salih, Yusuf Sarı, A.Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz görev aldı.

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