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A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 elemeleri kapsamında Hırvatistan ile zorlu bir maça çıkıyor. Peki, millilerin grubunda son durum ne? A Milliler gruptan nasıl çıkar? İşte merak edilenler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 10:26 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 10:27
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşılaşacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Deneyimli teknik adam ülkemizde daha önce Adana Demispor'u çalıştırmıştı.

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A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

A Milli Takım, oynadığı 5 maçta topladığı 10 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

Lider Hırvatistan ise oynadığı 4 maçta topladığı 10 puanla lider konumda.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

Öte yandan Ermenistan ve Galler, 5 maçın ardından topladıkları 7 puanla 2. ve 3. sırayı paylaşıyorlar.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takım Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynadığı maçları kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın EURO 2024 vizesini alacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

Hırvatistan'a karşı puan kaybetmemiz halinde, Ermenistan ve Galler'in puan kaybı yaşaması lehimize olacak. Bu iki ekip, 18 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

Galler ve Ermenistan'ın, Hırvatistan'la 1'er maçı bulunuyor. A Milli Takım ise gruptaki son karşılaşmasını Galler ile deplasmanda oynayacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

3 İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI

A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim ilk kez aday kadroya çağırılma sevinci yaşadı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, Hırvatistan karşılaşmasında görev yapmaları halinde Milli formayı ilk kez terletecekler.

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