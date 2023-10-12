A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Grupta son durum ne?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşılaşacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşılaşacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak.
Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Deneyimli teknik adam ülkemizde daha önce Adana Demispor'u çalıştırmıştı.
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GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?
A Milli Takım, oynadığı 5 maçta topladığı 10 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.
Lider Hırvatistan ise oynadığı 4 maçta topladığı 10 puanla lider konumda.
Öte yandan Ermenistan ve Galler, 5 maçın ardından topladıkları 7 puanla 2. ve 3. sırayı paylaşıyorlar.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takım Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynadığı maçları kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın EURO 2024 vizesini alacak.
Hırvatistan'a karşı puan kaybetmemiz halinde, Ermenistan ve Galler'in puan kaybı yaşaması lehimize olacak. Bu iki ekip, 18 Ekim'de karşı karşıya gelecek.
Galler ve Ermenistan'ın, Hırvatistan'la 1'er maçı bulunuyor. A Milli Takım ise gruptaki son karşılaşmasını Galler ile deplasmanda oynayacak.
3 İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI
A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim ilk kez aday kadroya çağırılma sevinci yaşadı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor'un file bekçisi Ertaç Özbir, Hırvatistan karşılaşmasında görev yapmaları halinde Milli formayı ilk kez terletecekler.